"Ho subìto danni gravissimi. L’Ausl continua a ignorarmi"

Può avere effetti drammatici l’emergenza sicurezza in cui versano gli operatori sanitari. Si è trasformato in un dramma personale quasi irreversibile un fatto di cronaca avvenuto il 24 aprile 2024 presso la postazione del 118 di Cervia dove un’infermiera cesenate di 35 anni è stata aggredita da un uomo (denunciati) che, nonostante l’ora di primo mattino, era già fortemente alterato forse per effetto di sostanze o abuso di alcol. La donna, S.Faeti, dipendente Ausl dal 2012, racconta gli attimi drammatici dell’aggressione ma, soprattutto, denuncia una sostanziale mancanza di sensibilità da parte dei dirigenti dell’azienda sanitaria che non sembrano propensi a riconoscerle i danni materiali e morali di quel terribile evento. "Da quella aggressione – dice – ho riportato traumi permanenti al rachide cervicale, una frattura nasale, turbinati e setto, la frattura dello sterno, plurime fratture costali, una ferita da arma bianca ad un braccio, la rottura del legamento crociato alla gamba sinistra con ricostruzione autologa, più una sindrome da stress post traumatico".

"Ad oggi, tuttavia l’Ausl non presta attenzione al mio gravissimo infortunio. Non solo non rispondendo a mail ed sms inviati settimanalmente e mensilmente in seguito a visita Inail, ma nemmeno morale. Ho subito cinque interventi chirurgici e ne ho un altro, spero l’ultimo, molto invasivo, in programma. Non potrò mai più ricoprire il mio posto in unità operativa di emergenza, nonostante i titoli mi collochino prima in regione per formazione. Non potrò mai più essere un membro attivo del Soccorso Alpino Emilia Romagna, di cui ho fatto parte, e non potrò mai più condurre una vita privata al pari di quella pre infortunio". Una recente sentenza della Corte d’Appello di Ancona, cita S.Faeti, ha condannato un’Azienda Sanitaria a risarcire con oltre 22.000 euro un infermiere che a seguito di un’aggressione aveva riportato la frattura di un dito. "Quale sarebbe il giusto risarcimento per il mio infortunio considerando la perdita di un ruolo operativo ottenuto con master, concorsi e costante impegno a discapito di impegni personali e tempo per il recupero mentale e fisico, tra turni massacranti, carenza di personale e budget lesionale definitivo permanente che inciderà per sempre su ogni mia giornata?"