"Ho ucciso la mia compagna", ma non era vero: denunciato per procurato allarme

Ha chiamato i carabinieri dicendo di aver ucciso la sua compagna. Non era vero, per fortuna, e così un 30enne è stato denunciato per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.

Tutto è avvenuto martedì, quando un uomo ha chiamato la centrale operativa dei carabinieri di Lugo dicendo di aver picchiato a morte la compagna e di volersi consegnare. Una pattuglia del radiomobile è accorsa subito davanti al bar indicato dall’uomo, nel centro di Lugo, dove i militari hanno riscontrato che la situazione era completamente diversa. A seguito di un banale screzio con la propria compagna infatti un trentenne partenopeo, a suo dire stanco del rapporto conflittuale con la donna, aveva deciso di consegnarsi ai carabinieri con l’intento di farsi arrestare.

Dopo aver ascoltato la donna, che non presentava segni di violenza, e alcuni testimoni, i militari hanno constatato che quanto detto al telefono dal 30enne non era vero e lo hanno denunciato in stato di libertà. L’uomo rischia una pena da sei mesi a un anno e una multa non inferiore a 516 euro.