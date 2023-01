"Ho un carattere forte, altri non ce la fanno"

Sette gradi di giudizio, sempre assolta nei tre appelli. Ma, nonostante ciò, più di mille giorni di carcere. "Nove anni non si cancellano, ma adesso voglio tornare a vivere con leggerezza". Daniela Poggiali ha chiuso i conti con la giustizia. Oggi ha 50 anni. Quando per lei iniziò il calvario, le accuse di morti sospette tra le corsie dell’ospedale Umberto I di Lugo, se non addirittura di essere una sorta di angelo della morte, aveva da poco spento 40 candeline. L’assoluzione definitiva in Cassazione le ha restituito il sorriso, forse la gioia di vivere. "Sono felice – racconta – si mette la parola fine a una vicenda andata avanti per troppo tempo. Con la mia famiglia e i miei affetti intendo riprendermi la mia vita, perché questa vicenda me l’ha stravolta. In questi nove anni ho provato molto dolore, nessuno me li ridarà indietro. Quello che voglio dire è che quanto è successo a me, può succedere ad altri. Ho avuto la fortuna di avere avvocati che hanno creduto in me e che mi hanno difeso. La mia famiglia è sempre rimasta al mio fianco. Io, inoltre, ho un carattere forte, ma non è così per tutti. Tante persone finiscono...