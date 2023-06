Ho un locale ma non i bidoni per la differenziata

Sono titolare di un’attività commerciale che gestisco con mia moglie (conduzione famigliare) situata a Marina di Ravenna in viale delle Nazioni 85. Da qualche tempo ho molti problemi con l’azienda Hera riguardo la consegna dei bidoni per la raccolta differenziata.

Da tempo sia io che mia moglie abbiamo effettuato varie chiamate, inviato e-mail e girando in vari uffici di Ravenna. La beffa piu grande è che quest’anno sono arrivati più di 10mila euro da pagare tra accertamenti Tari e Tari 2022 ma per la consegna dei bidoni a loro non risulto in nessun terminale o in qualche documentazione.

Questa mattina (il 13 giugno, ndr) è stata chiamata nuovamente mia moglie per avere ancora della documentazione che a loro non era arrivata ma, richiamando il numero che mi aveva assicurato la consegna degli stessi mi risponde con voce pacata che la documentazione è tutta regolare e non si capacita della non consegna.

Io non so se il problema è Hera o altri uffici preposti, ma io sono ancora con il mio locale pieno di immondizia separata in sacchi neri. Spero tramite questa segnalazione di risolvere presto il problema.

Giuseppe Paolino