"Ho vinto il Festival, ‘Chiama un dottore’"

Il cantautore cervese Djomi, 21 anni, nome d’arte di Domenico Pini, ha vinto la 65esima edizione del Festival di Castrocaro ‘Voci nuove, Volti nuovi’. L’evento è stato anche l’occasione per ascoltare, in anteprima, il suo nuovo singolo ‘Chiama un dottore’. La finale, che si è svolta venerdì sera ed è stata condotta dal rapper Clementino, ha visto dieci finalisti contendersi il titolo nel celebre Festival che ha lanciato nomi come Laura Pausini ed Eros Ramazzotti.

Domenico, come sta a poche ore dalla vittoria? Domani è lunedì, si ricomincia.

"Sono felice di avere vinto e non me l’aspettavo assolutamente. Questa per me è una tappa e ora penso alla prossima che è la finale del premio Lunezia, a fine ottobre. Intanto ho festeggiato con i miei amici e suono a Bologna".

Bologna, la sua seconda casa...

"Sì, sono di Pinarella ma spesso sono a Bologna dove studio Media e Pubblicità. Anzi, faccio musica e studio in università. Direi che così è meglio come risposta".

Quando si è avvicinato alla musica?

"Da piccolissimo ho fatto tre anni di pianoforte, poi ho smesso. In prima superiore ho cominciato a suonare la chitarra e ad ascoltare generi diversi. In seconda superiore, invece, ho iniziato a scrivere testi".

Parliamo del Festival. È stato difficile?

"Moltissimo, ma ho scelto io di iscrivermi. Farsi giudicare da persone del calibro di Beppe Vessicchio è impressionante. Ma è un onore sapere che hanno riconosciuto valore al mio lavoro e alle mie capacità".

Com’è il suo rapporto con la musica?

"Durante la settimana lavoro partendo da una base musicale, che trovo o che mi mandano. La uso come bozza, anche per allenarmi. Poi ci scrivo le parole e la melodia".

Al Festival ha anche presentato il nuovo singolo...

"Si, è piaciuto. Volevo portare qualcosa pensando che sarebbe stato trasmesso dal vivo, volevo fosse potente. Poi è nelle mie corde".

Ma quindi qual è il suo genere musicale?

"Fino a un paio di anni fa ero più hip hop, oggi direi che il mio è un genere è ‘urban’ (non so chi altro lo faccia, ride). È un mix tra Ghemon, Salmo e Nitro che sono i miei riferimenti".

Cosa la attende nel prossimo futuro?

"Al momento mi aspetta un live a Porto Recanati con Frankie Hi-Nrg il 30 settembre".

Si aspettava di vincere?

"Assolutamente no. Pensavo al massimo di arrivare terzo perché sapevo di avere delle capacità ma non di vincere. Ai concorsi ho sempre difficoltà; non sono molto competitivo perché vivo la musica come divertimento e terapia musicale".

Però oggi il mondo della musica è difficile...

"Sì, ma mi ritrovo sempre nella frase “a volte chi sta zitto ha fatto più di chi parla tanto“. L’ostentazione è spesso figlia dell’avere fatto poco".

Chi è la prima persona che ha creduto in lei?

"Antonio, il mio amico della Sardegna. Nel 2019 ascoltò dei miei pezzi. Disse che erano acerbi ma sapeva che potevano migliorare e diventare di qualità".

Senti di dover ringraziare qualcuno?

"Vorrei ringraziare Carlo e tutti quelli dell’Isola degli Artisti che hanno organizzato il Festival. Poi i miei genitori, la mai ragazza e i miei amici che mi sostengono e mi danno continuo affetto".

Ilaria Bedeschi