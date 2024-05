‘Ho visto il finimondo’. Il docufilm sul disastro

È passato un anno dall’alluvione che ha colpito il territorio della Bassa Romagna. Lo spettro di quei tragici momenti ogni tanto riaffiora, materializzato dalle bombe d’acqua che colpiscono il territorio e causano di nuovo, come successo ieri, degli allagamenti anche importanti. Esattamente 12 mesi fa, nel tardo pomeriggio del 16 maggio 2023, l’acqua ha conquistato piano piano terreno e si è affacciata a Lugo dalla zona di via Felisio, fino a lambire tutto il centro, sommergendolo. In quella tragica notte l’argine del fiume Santerno ha rotto in due punti travolgendo l’abitato di Sant’Agata sul Santerno e invadendo la frazione di San Lorenzo. Quei momenti, segnati a fuoco nella mente di chi li ha vissuti, sono i protagonisti del docufilm ‘Ho visto il finimondo - Il racconto dell’alluvione’ prodotto da Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino, con il patrocinio della Regione e della Cineteca di Bologna, con il sostegno de la Bcc Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese.

La pellicola, realizzata con la regia di Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, e Marco Santangelo e le musiche originali di Marco Reno Solferini, sarà proiettata lunedì 20 maggio nel Salone Estense della Rocca a partire dalle 21. In quei 60 minuti di proiezione saranno condensate le immagini di quella tragedia che ha causato vittime, provocato danni e messo in ginocchio più di una località, come il comune di Conselice, rimasto sott’acqua per giorni e giorni.

"Vedere e ascoltare immagini e suoni dei giorni che ci hanno cambiato per sempre ci consente non tanto di ricordare, perché quanto accaduto rimarrà impresso per sempre nella nostra memoria, ma di rielaborare insieme una tragedia assoluta per un vasto territorio – sottolinea il sindaco di Lugo, Davide Ranalli –. Al Resto del Carlino – Quotidiano Nazionale e i suoi lettori va grande gratitudine da parte nostra per la donazione che ha permesso un veloce ripristino delle nostre scuole. La velocità dell’aiuto che ci è arrivato la scorsa estate, assieme alla capacità dei nostri uffici di programmare i lavori in agosto, ha permesso di aprire regolarmente i plessi. Per questo auspichiamo in una serata partecipata che ci permetta di condividere un fatto doloroso che ha ancora pesanti strascichi nelle vite di tanti cittadini e imprese".

Per accedere alle proiezioni gratruite occorre prenotarsi su www.ilrestodelcarlino.it/hovistoilfinimondo, scegliendo poi data e location.

Monia Savioli