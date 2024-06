’Ho visto il finimondo’. Martedì all’arena Borghesi

Dopo la serata da tutto esaurito del 27 maggio scorso, ora si replica. Martedì sera, 18 giugno, all’arena Borghesi verrà proiettato il docufilm sull’alluvione ’Ho visto il finimondo’, realizzato dal vicedirettore del Resto del Carlino Valerio Baroncini e da Marco Santangelo, con le musiche originali di Marco Reno Solferini. Il progetto è prodotto da Qn Quotidiano Nazionale - Il Resto del Carlino con il supporto della Bcc Ravennate Forlivese e Imolese e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Cineteca di Bologna. Il docufilm racconta il disastro di maggio 2023 attraverso i racconti di chi lo ha vissuto sulla propria pelle: non mancano le testimonianze di diversi faentini tra cui Silvia Dal Santerno, che si è salvata rifugiandosi nel sottotetto coi suoi gatti, Isabella Salvini e il marito Giorgio che da sfollati si sono sposati all’hotel Cavallino e infine Giacinto Bosi e Giulio Nicolò, rispettivamente salvato e salvatore in una celebre foto.

La proiezione del docufilm martedì inizierà alle 21.30, ma dalle 21 si potrà accedere all’arena gratis e senza prenotare. All’interno sono presenti 350 posti. La serata è possibile grazie al cineclub Il Raggio Verde, che organizza la rassegna estiva all’arena. "Diverse persone ci hanno manifestato interesse in biglietteria, chiedendoci le modalità di accesso – dice il vicepresidente Gian Marco Magnani –. Ci aspettiamo una serata di pienone, visto come è andata l’altra volta al Sarti".

"Tanti non sono riusciti a entrare nel cinema Sarti strapieno e abbiamo insieme deciso di organizzare la seconda proiezione – commenta il sindaco Massimo Isola –. In questi mesi sono usciti tanti materiali letterari, giornalistici, fotografici e cinematografici legati all’alluvione ed è importante leggere cosa è successo per comprendere meglio cosa è successo. Questo lavoro del Resto del Carlino, cofinanziato da Bcc, riesce, tra lo spirito documentativo e l’impeto emotivo, a raccontarci l’alluvione da un punto di vista interessante". Il docufilm sarà proiettato il 19 giugno all’Eden di Carpi, il 24 all’arena San Biagio di Cesena e il 1 luglio all’arena del Carmine di Lugo.