‘Ho visto il finimondo’. Proiezione da tutto esaurito

Dopo la prima del 16 maggio al cinema Modernissimo di Bologna e la proiezione di lunedì nel Salone Estense di Lugo, questa sera alle 21 ‘Ho visto il finimondo’ arriva al cinema Mariani di Ravenna. E la proiezione del docufilm, prodotto da QN - il Resto del Carlino, con il patrocinio della Regione e della Cineteca di Bologna e con il sostegno de la Bcc Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, è sold out da giorni.

Per questo sono attesi in sala solo coloro che si sono accreditati nell’apposita pagina online. Per l’occasione al Mariani, oltre agli autori della pellicola Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, e Marco Santangelo, interverranno il sindaco Michele de Pascale, il prefetto Castrese De Rosa e il presidente della Bcc Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, Giuseppe Gambi.

Nel docufilm, della durata di 60 minuti, sono impresse le immagini dei giorni dell’alluvione, che cambiarono per sempre Ravenna e la Romagna. In città il 19 maggio di un anno fa le ruspe innalzarono la barriera di terra sul ponte di via Faentina, nella speranza di arrestare l’acqua che aveva già sommerso Fornace Zarattini. Immagini difficili da dimenticare, come tutte le altre legate a quell’enorme disastro. "Le immagini della nostra terra devastata dall’acqua e dalle frane – sottolinea il sindaco de Pascale – insieme al suono delle lacrime ben impresse nelle nostre memorie e mirabilmente raccolte nel docufilm, al di fuori di qualunque polemica, sono uno strumento potente affinché ciascuno sia chiamato con umiltà, visione, energia e dedizione a fare tutto ciò che è nelle sue possibilità affinché quanto accaduto non abbia mai più a ripetersi".

Le proiezioni del documentario continuano domani a Imola al cinema Centrale, lunedì 27 maggio al cinema Sarti di Faenza, martedì 28 all’Eliseo di Cesena, mercoledì 29 all’Astoria di Forlì. Al momento ci si può ancora prenotare, gratuitamente, solo per queste ultime due proiezioni ma il consiglio è quello di tenere monitorata la pagina web www.ilrestodelcarlino.it/hovistoilfinimondo perché potrebbero liberarsi dei posti.

Ogni venerdì uscirà anche una puntata del podcast sull’alluvione. Per ascoltarlo basta navigare sul nostro sito online o sulle principali piattaforme di riproduzione streaming, da Apple a Google Podcast, fino a Spotify.