’Ho visto il finimondo’ stasera a Faenza

’Ho visto il finimondo - Il Racconto dell’alluvione’ fa il suo giro. Dopo il tour da tutto esaurito

nei cinema di Bologna e della

Romagna, il nostro documentario torna in sala. E riparte questa sera da Faenza. In particolare il tour sarà in una sala e nelle arene estive: sono quattro le date speciali che Qn - il Resto del Carlino, insieme con la Bcc ravennate, forlivese e imolese ha previsto per dare un’occasione alle persone rimaste escluse dalle proiezioni andate sold out. Grazie agli sponsor, saranno completamente gratuite come le prime date. Le serate nelle arene estive saranno tre, tutte con inizio alle 21.30 e ingresso libero e gratuito e (in queste occasioni) senza l’obbligo di prenotazione: martedì 18 giugno a Faenza all’Arena Borghesi, lunedì 24 giugno all’Arena San Biagio a Cesena e lunedì 1 luglio all’arena del Carmine a Lugo.

La serata faentina, che ha il patrocinio del Comune di Faenza e della Regione, si terrà grazie alla disponibilità del cineclub Il Raggio Verde. Non serve prenotarsi: l’accesso sarà libero e gratuito. I cancelli dell’Arena aprono alle 21. Saranno presenti in sala i registi Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, e Marco Santangelo, giornalista tra i primi accorsi sui luoghi dell’alluvione. Tutto è stato realizzato con le musiche originali di Marco Reno Solferini e il sostegno della Bcc ravennate, forlivese e imolese.