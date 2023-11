Hotel, arriva la carta regalo. Si potrà comprare on-line

Tra le prime in Italia, a Cervia arriva "Cervia e Milano Marittima Gift Card" la carta ‘regalo’ nata a Cervia a cui aderiscono gli hotel di Milano Marittima, Cervia, Pinarella e Tagliata. È questo uno dei primi progetti messi in campo dalla nuova Fondazione ‘Cervia In’ - all’interno del contenitore ‘Discover Cervia’ – insieme alla collaborazione di Mediatip. "Per noi – commenta Luca Sirilli, presidente della neonata Fondazione – è importante dare un segnale forte di innovazione nella tradizione. I nostri punti di forza sono sempre stati l’ospitalità, il buon cibo e la capacità di far trascorrere una settimana di relax e divertimento a qualsiasi tipo di turista".

La Card è un metodo di pagamento per i futuri turisti che possono acquistarla, in tagli da 100 euro cumulabili, sulle principali piattaforme di welfare aziendale italiane e straniere e utilizzarla per pagare in una qualsiasi delle strutture alberghiere convenzionate. Un meccanismo di pagamento premiante per tanti dipendenti, specialmente provenienti dal Nord Italia, che ricevono dalla propria azienda premi detassati e decontribuiti sotto forma di fringe benefit o welfare aziendale e che possono utilizzarli spesso acquistando in piattaforma servizi per il benessere proprio e della propria famiglia. "Il welfare aziendale – continua Luigi Angelini, Ceo di Mediatip e Welfare Group – è una grandissima occasione per il settore del turismo e dei servizi. Le risorse ci sono e sono tante ma perché le persone acquistino una gift card bisogna che questa abbia una grande spendibilità e che dia anche vantaggi a chi la acquista. Diversamente le risorse finiscono sempre per confluire verso Amazon, Booking e le altre multinazionali".

Ilaria Bedeschi