Hotel dei Coppola portati al fallimento: "Richieste Pm non sono condanna"

Le richieste di condanna della PM di certo non sono condanna del Tribunale e presto verranno

sicuramente smentite dai Giudici del medesimo Tribunale di Ravenna. La vicenda degli Hotels ceduti dal Coppola al Gruppo Famiglie Faruolo (Gerardo Raffaele Faruolo e figlio Domenico Faruolo) e Cavalli (Cavalli Thomas e Massimo Cavalli) risale agli anni 2010. Il procedimento si trova nella fase del primo grado di giudizio davanti al Tribunale di Ravenna; è doveroso ricordare che la Corte d’Appello di Bologna ha già dissequestrato con provvedimento a favore dei Coppola tutti i beni, ritenendo insussistenti e infondate le accuse della Procura di Ravenna, proprio la Dott.ssa Lucrezia Ciriello si è già vista rigettate le sue richieste per i medesimi fatti.

I fatti è giusto riposizionarli nella maniera storica più precisa, ovverosia che gli Hotels di cui si discute (le società alberghiere) erano detenute dal Coppola fino al maggio del 2010 e poi sono state cedute alle famiglie Cavalli e Faruolo che come ha precisato anche il Pm durante la discussione non li ha considerati come teste di legno o prestanomi, quindi la vendita è stata considerata vera ed efficace. Ciò che è accaduto è che il Cavalli e Faruolo poi non hanno rispettato gli accordi contrattuali e le obbligazioni assunte nei confronti del Coppola, dei fornitori e dei dipendenti. Gli Hotel ceduti ai nuovi proprietari avevano stipulato un accordo commerciale con il Tour Operator del Coppola e quindi il nome commerciale associato agli Hotel era relativo alla Coppola Tourism (tipo Tour Operator “Alpitour” che appone le insegne nei villaggi turistici);

ciò ha generato il trampolino fraudolento per il Cavalli e il Faruolo di non pagare nessuno, tentare di incassare tutte le somme tramite l’intervento di un altro Tour Operator Russo e poi far ricadere sul Coppola Tourism tutte le accuse relative ai mancati pagamenti e ai relativi fallimenti societari. La vicenda, riportando fatti storici, ha visto sin da subito il Coppola Tourism vincitore nelle cause giudiziarie iniziate contro le famiglie Cavalli e Faruolo, riottenendo la gestione dell’Hotel di Cesenatico e buttando fuori gli occupanti abusivi. Il Cavalli è stato quindi condannato con pena patteggiata con la Procura. Non risulta alcun denaro incassato dal Coppola illegittimamente, bensì trattasi di flussi tra società del Gruppo quindi una tesoreria accentrata e regolarmente contabilizzata sul nominativo del Coppola quale Holding persona fisica, pertanto movimenti tutti tracciati tramite bonifici bancari e regolarmente contabilizzati; le società sono state poi arricchite e nel loro interesse sono state cedute le quote della società immobiliare alberghiera, atti tutti notarili mai disdetti, mai revocati e quindi validi sotto ogni profilo. Si evidenzia altresì che pressoche’ tutte le cifre indicate come oggetto di presunta distrazione nelle imputazioni contestate sono state ritenute persino dal perito nominato dal tribunale come uscite non giustifica senza poter affermare che siano state sottratte.

La distruzione della documentazione societaria confessata da Thoma Cavalli in udienza ha impedito di accettare il buon fine di quelle uscite e la documentazione prodotta per la difesa dei Coppola, a dimostrazione che si tratti sempre di uscite collegate alle attività imprenditoriali ha consentito di accertare che si trattò’ di uscite collegate esclusivamente alla gestione ed alle esigenze societarie. La famiglia Coppola ha abbondantemente provato l’estraneità dai fatti dell’accusa, a differenza del Cavalli che ha patteggiato la pena, del sig. Giovanni Passeri e della moglie Laura Dattila che si sono dichiarati colpevoli e hanno patteggiato le pene.

Prof. Avv. Thomas Coppola