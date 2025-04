Hotel portati al fallimento. Chiesti 40 anni di pena per madre e tre figli: "Un buco da 4,5 milioni"

Dieci anni e otto mesi ciascuno per tre fratelli, sette anni e quattro mesi per la madre. Una pena complessiva di quasi quarant’anni che il Pm Lucrezia Ciriello ha chiesto per la famiglia Coppola di Cesena, accusata di associazione per delinquere finalizzata a reiterate distrazioni e quindi a prosciugare le risorse finanziarie di una serie di alberghi della riviera, tra Cervia e Lido di Savio, fino a portarli consapevolmente al fallimento. Lo stesso pubblico ministero ha invece chiesto l’assoluzione per altri imputati, tra “teste di legno“ e acquirenti degli hotel (difesi dagli avvocati Cristina Bernardo, Manuela Mengucci e Lisa Venturi), mentre altri ancora avevano patteggiato in udienza preliminare.

Tra strutture alberghiere o società del settore, sono sette i fallimenti dichiarati dall’ottobre del 2010 al giugno del 2013 finiti nel mirino della procura. Sei sono di società di Cervia: ‘Capital Game’, ‘Guest Star Hotel’, ‘Capital Progress’, ‘Offshore Hotel’, ‘Business Travel’ e ‘Group Cavalli Hotel’. E uno, la srl ‘Royal Holiday’, di Lido di Savio. Al vertice della contestata associazione, e dunque in qualità di presunti promotori, c’erano quattro persone di un unico nucleo familiare: i fratelli Christian, Thomas e Ivan Coppola e la madre Palma Balestri. Erano loro i presunti amministratori di fatto delle società. E con tale ruolo avrebbero controllato le varie srl, direttamente o tramite prestanome, per svuotarle e ridurle al fallimento. Sotto di loro, figuravano appunto i presunti prestanome che avrebbero assunto, solo in via formale, la carica di amministratori della società di turno effettuando a richiesta "reiterati prelevamenti di danaro" o "l’emissione di assegni circolari" in un arco di tempo tra il marzo del 2005 e il luglio del 2014. Nel complesso, venivano contestati i reati di bancarotta patrimoniale e documentale. L’indagine era scattata nel maggio del 2012 in seguito a un esposto a firma di ‘un gruppo di operatori turistici della riviera romagnola’ e inviato da Cesenatico. In quello, si faceva il nome di due uomini, poi indicati dall’accusa tra i presunti promotori dell’associazione, che "da anni – si diceva – continuano indisturbati ad agire e gestire di fatto attività alberghiere avvalendosi di prestanome". Al gruppo erano anche stati sequestrati due alberghi a Cesenatico e 26 tra negozi, appartamenti e garage in un residence di Lido di Savio.

In tutto la famiglia Coppola, secondo il Pm, avrebbe distratto da alberghi e residence un patrimonio di quasi 5 milioni di euro. Una perizia disposta durante il processo dal collegio penale – presidente Cecilia Calandra, giudici a latere Federica Lipovscek e Cristiano Coiro – ha leggermente ridimensionato la somma. Di questa, a fare la parte del leone è la Royal Holiday, che ha accumulato un deficit di 4,5 milioni di euro di cui un 40% di tributi non versati e il restante dissesto dovuto ad esposizioni finanziare con le banche. Ma per altri alberghi il buco comprendeva anche fornitori e dipendenti non pagati. Alcune delle accuse sono in odore di prescrizione. Ora la parola passerà alla difesa, con l’arringa dell’avvocato Carlo Taormina, il quale ha però anticipato al collegio l’eventualità di un legittimo impedimento per l’ultima data fissata a maggio per la sentenza, mentre su quella precedente (6 maggio) pende l’incognita dello sciopero degli avvocati.

Lorenzo Priviato