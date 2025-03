Hub urbano del centro storico. Domande fino al 26 marzo

Continua il percorso per la costituzione dell’hub urbano del centro storico, che comprende non solo l’area del centro, ma anche Borgo San Biagio, Borgo San Rocco e la Darsena, con l’obiettivo, spiega l’amministrazione, "di valorizzare le attività commerciali del territorio attraverso interventi strategici di innovazione e potenziamento". La scheda di adesione dovrà essere compilata e firmata entro il 26 marzo e inviata a: huburbano@comune.ravenna.it. Le attività potranno sottroscrivere l’accordo di partenariato anche successivamente, ma è molto importante farlo in questa fase così da ottenere il maggior numero di adesioni e ricevere il riconoscimento regionale.

Una volta ottenuto il riconoscimento dalla Regione Emilia-Romagna sono previsti bandi di finanziamento regionali.