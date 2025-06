Hub urbano, nuovo progetto per rilanciare il centro storico

Un nuovo progetto per il rilancio del centro storico è stato presentato ieri mattina a Palazzo Manfredi. Si tratta dell’hub urbano Faenza Centro Storico, ed è il nuovo strumento pensato per rigenerare e valorizzare il centro in coerenza con la legge regionale sullo sviluppo dell’economia urbana che consentirà di intercettare fonti di finanziamento per la realizzazione di varie progettualità. L’hub coinvolge l’area entro le mura storiche e il Borgo Durbecco, zone ad alta densità commerciale e culturale, sulle quali si concentra la necessità di interventi in grado di affrontare, tra le altre, le sfide del commercio tradizionale e della trasformazione urbana. Al percorso partecipativo, che ha visto il coinvolgimento delle associazioni di categoria e del consorzio Faenza C’entro, è seguita la definizione di un partenariato e di un Programma triennale di sviluppo e innovazione. Grazie al contributo regionale pari a 25mila euro è stato elaborato lo studio di fattibilità che ha individuato strategie, priorità e strumenti. Il piano triennale prevede interventi su spazi pubblici, mobilità dolce, sosta per residenti e visitatori, riuso di locali sfitti, promozione delle eccellenze locali, eventi e strumenti digitali.

Tra le priorità, una vetrina digitale, arredi urbani, bandi per migliorare insegne e dehors, oltre a progetti per valorizzare la tradizione ceramica e il motorsport. Un’attenzione particolare sarà rivolta alle botteghe storiche, al welfare per le microimprese, alla formazione digitale degli imprenditori, e al supporto alla crescita delle imprese giovanili. La governance dell’Hub sarà affidata alla cabina di regia già attiva, che sarà potenziata con nuove funzioni e affiancata da un tavolo lavoro per consentire la maggior partecipazione pubblica e privata. Il Comune coordinerà le attività, rappresentando l’hub in Regione e curando la gestione delle risorse. Una figura dedicata, l’hub manager, assicurerà il raccordo operativo tra i partner, monitorando l’attuazione del programma e promuovendo nuove opportunità di finanziamento. L’intento è quello di rilanciare il centro storico, integrando commercio, cultura, sostenibilità e innovazione. Un progetto quindi in cui l’identità locale sarà il fulcro della rigenerazione urbana e, di conseguenza, anche della crescita economica.