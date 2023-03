I 100 anni di ’Boc’ L’importante traguardo di Giacomo Costa

Quale momento migliore per festeggiare se non la giornata della festa del Papà? Giacomo Costa, 100 anni il 19 marzo scorso, ha spento ufficialmente le candeline, dopo la festa informale organizzata nel giorno del suo compleanno, domenica pomeriggio, nella sua casa di Fruges, frazione di Massa Lombarda. Accanto a lui, la figlia Nadia ed i parenti più stretti. Anche il sindaco, Daniele Bassi, ha voluto salutare il centenario e consegnarli di persona una pergamena a nome di tutta l’amministrazione comunale. Giacomo Costa, conosciuto nella frazione con il soprannome di "Boc", ha superato gli anni della seconda guerra mondiale, combattendo e affiancando i movimenti partigiani ed ha lavorato duramente fino dall’età di 6 anni. Ora è assistito dalla figlia e dall’affetto del suo micio "Palì" che dorme sempre al suo fianco. ancora lucidissimo, abita a pochi passi dalle scuole e dal bar Fruges, di cui era abituale cliente fino a poco tempo fa intrattenendosi in appassionate discussioni e interminabili partite a briscola e tressette. Per agevolarlo viste le difficoltà a deambulare, nel bar è stata adattata una sedia, più alta delle altre, che tuttora è e resterà ’la sedia di Boc’.

m.s.