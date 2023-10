I 100 anni di Pasquina, seconda assessora a Conselice

Circondata dall’affetto della sorella 81enne Maria Rosa (il fratello 91enne Enrico non era presente a causa di un’indisposizione) e dai nipoti Ettore, Emilia, Fernando, Silvano e Mariateresa, venerdì, nella struttura ‘Villa Bella’ di Riolo Terme presso la quale è ospite, la conselicese Pasquina Sangiorgi ha festeggiato il traguardo delle cento primavere. Per l’occasione ha ricevuto una gradita videochiamata da parte dell’assessora ai Servizi sociali Raffaella Gasparri, che le ha portato gli auguri da parte della sindaca Paola Pula e della Giunta.

Nata a Lugo il 27 ottobre 1923, Pasquina, che ha lavorato in alcuni magazzini ortofrutticoli di Conselice, è stata la seconda donna del dopoguerra a ricoprire (dal 1950 al 1954) a Conselice la carica di assessora alla Sanità e Servizi educativi nella Giunta dell’allora sindaco Primo Pagani. Con il primo cittadino Pagani e pochissime risorse, riuscirono a costruire l’acquedotto e inaugurare il primo trasporto scolastico, in una realtà ancora particolarmente ferita dalla guerra. Lo scorso agosto Pasquina ha dovuto salutare per sempre il marito Gaetano Cardinali, anch’egli centenario (aveva compiuto i 100 anni in gennaio), con cui era convolata a nozze nel 1962.

Persona mite e ben voluta, Pasquina, nonostante abbia riportato per tre volte la frattura del femore, è lucida e gode ancora di discreta salute. Oltre al suo impegno per tanti anni nel sociale, la neocentenaria continua a coltivare la passione per la lettura. Fino a una decina di anni fa ha frequentato alcuni corsi presso l’Università per Adulti. Senza infine dimenticare la sua passione per il ballo, che l’ha vista, fino addirittura all’età di 94 anni, recarsi ogni sabato assieme al marito al ‘Gabbiano’, locale di Conselice dove ha trascorso piacevoli serate in compagnia di amici e conoscenti.

Luigi Scardovi