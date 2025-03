I 101 anni di Pompeo ’Peo’ Grossi

Nel territorio dei nove Comuni della Bassa Romagna si allunga il già cospicuo numero di persone che hanno raggiunto e in diversi casi superato il secolo di vita.

Una ulteriore testimonianza arriva da Massa Lombarda, dove Pompeo Grossi, in paese conosciuto come ‘Peo’, in splendide condizioni di forma e in completa autonomia ha festeggiato le 101 primavere. Oltre alla sua famiglia, a porgergli gli auguri nella sua abitazione massese c’era anche l’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Stefano Sangiorgi, il quale ha donato all’ultracentenario una pergamena celebrativa.

Vedovo da oltre dieci anni, Pompeo ‘Peo’ Grossi è molto conosciuto nella cittadina per aver gestito per alcuni decenni, insieme al fratello Gaetano ‘Tano’ e al figlio Sergio, un’apprezzata attività di elettrauto. In precedenza aveva fatto il camionista. Ai tanti auguri ricevuti si associano anche quelli della Redazione di Ravenna del Carlino.

lu.sca.