I 105 anni di Virginia Grandi

Sono centocinque le candeline che ha spento Virginia Grandi, massese residente a Lugo, festeggiata da figlie, nipoti e pronipoti oltre che dai due sindaci di Massa Lombarda e Lugo, rispettivamente Stefano Sangiorgi ed Elena Zannoni, che le hanno consegnato un attestato.

Nata allo scoccare della mezzanotte fra il 24 e il 25 febbraio del 1920, Virginia Grandi – da molti soprannominata Gina – ha vissuto tutta la prima giovinezza a Massa Lombarda, dove è cresciuta insieme ai due fratelli.

"Uno di loro è morto di vecchiaia alcuni anni fa – raccontano la figlia Alide e la nipote Renata (figlia appunto di uno dei fratelli) – mentre l’altro fu ucciso da dei fascisti verso la fine della Seconda guerra mondiale: c’è una lapide a ricordarlo. Virginia ha sempre ricordato come nel luogo del delitto fosse poi nato un pesco: si dice infatti che il giovane stesse mangiando una pesca mentre fu colpito a tradimento".

Qual è il segreto della longevità di Virginia? "Forse quello di essersi sempre mantenuta attiva: da giovane ha lavorato in vari magazzini di Massa; dopo il matrimonio e il trasferimento a Lugo collaborò con pasticcerie e altre attività di quel tipo, oltre ovviamente al lavoro nell’azienda agricola di famiglia".

Come accadeva spesso all’epoca, Virginia non fu registrata all’anagrafe con l’autentico giorno di nascita: "Venne al mondo infatti un minuto dopo la mezzanotte, quando il 24 febbraio aveva già lasciato posto al 25 – raccontano i familiari – ma per tutti va bene così".

Virginia vive ancora nella sua casa, fatto non comune tra chi ha raggiunto un’età analoga alla sua. Con lei c’è infatti la figlia Alide, che l’aiuta in tutte le incombenze, nonostante la madre sia ancora in ottima salute fisica e mentale: ricevuto l’attestato, ha voluto leggerlo da cima a fondo.

Oltre alle due figlie, Virginia ha festeggiato il compleanno circondata dall’effetto dei nipoti e dei tre bisnipoti, nati quasi un secolo dopo di lei.