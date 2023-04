I 171 anni della Polizia "Calano i furti nelle case Sforzo sui passaporti"

La Polizia di Stato ha celebrato ieri il 171° Anniversario della fondazione con una breve cerimonia all’interno della Questura nel corso della quale, alla presenza del Prefetto Castrese De Rosa, è stata deposta una corona d’alloro alla memoria dei poliziotti caduti. La cerimonia è poi proseguita all’interno delle Artificerie Almagià, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.

"Nel 2022 – si legge in una nota della questura – è stata potenziata l’attività di controllo del territorio con posti di blocco nei punti nevralgici della provincia. La sola attività delle Volanti della Questura e dei Commissariati di Faenza e Lugo ha portato all’arresto di 104 persone e alla denuncia di altre 726; sono state, inoltre, contestate 343 violazioni amministrative. Rispetto al 2021 si è registrato un aumento dei furti in genere del 7.7% ed una diminuzione del 32,8% dei furti in abitazione. Il lavoro degli uomini e delle donne della Squadra Mobile e degli uffici anticrimine dei commissariati si è focalizzato su numerose indagini che hanno portato all’arresto di 67 persone, mentre quelle indagate in stato di libertà sono state 467; altre 58 persone sono state raggiunte da ordini di custodia cautelare in carcere. Fondamentale è stato il contributo della Divisione Anticrimine nelle proposte di misure di prevenzione del Questore. Sono stati prodotti ben 22 ammonimenti di cui 11 per stalking e 11 per violenza domestica, irrogati 88 fogli di Via obbligatori con divieto di ritorno a Ravenna per tre anni a persone pericolose non residenti. Emessi, inoltre, 21 Daspo urbani e 12 Daspo anti-risse denominati Daspo Willy, che prende il nome dal 21enne Willy Monteiro Duarte pestato a morte a Colleferro dopo una serata con gli amici. Nel 2022 significativa è stata l’attività di controllo nel delicato settore delle armi e degli esercizi pubblici. Predisposti 60 controlli amministrativi presso esercizi pubblici, circoli privati, stabilimenti balneari e locali di pubblico spettacoli, procedendo alla sospensione del titolo e contestuale chiusura di 4 esercizi pubblici. Nel 2022 si è registrato un considerevole aumento d’istanze di rilascio di passaporto provocando un ritardo nella consegna dei documenti; al fine di ridurre i tempi e garantire le partenze ai cittadini, si è provveduto ad organizzare 4 giornate di apertura straordinaria. Nel 2022 sono stati rilasciati 14.313 passaporti e nei primi tre mesi del 2023 già 7.000".

Riguardo all’immigrazione, in provincia di Ravenna soggiornano attualmente 36.711 cittadini extracomunitari. Nei 12 mesi trascorsi sono state ricevute 14.850 richieste di permesso di soggiorno e ne sono stati rilasciati 16.500, 820 gli stranieri richiedenti Asilo, nello stesso periodo l’Ufficio Immigrazione ha emesso 107 provvedimenti di espulsione".