I 33 anni delle Acli. Domani messa e gita

Domani le Acli di Santo Stefano celebrano i 33 anni di vita associativa. Il Circolo Acli nato negli anni 1990 per volere di don Serafino, prosegue le sue attività con il parroco don Giancarlo Galeati.

In tutti questi anni ha promosso iniziative di carattere religioso, di cultura, con convegni e momenti aggregativi per i giovani, ma gli aclisti si sono distinti per i loro pellegrinaggi in bici. Domani alle 11 ci sarà una messa in ricordo degli aclisti scomparsi

presso la chiesa di S.Stefano, alle 12 partenza dal Circolo Acli per Roncofreddo, dove ci sarà il pranzo.