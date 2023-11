I 35 anni del Mama’s

La scuola di musica del Mama’s di Ravenna festeggia i suoi 35 anni stasera, alle 21.30, nella sede di via San Mama 75 a Ravenna.

"Quella della scuola – spiega Francesco D’Apolito – è una storia di musica e crescita che ha fatto da colonna sonora alla nostra città per più di trent’anni. Fin dalla sua nascita, nel 1988, la scuola di musica ha deciso di abbracciare una filosofia unica: quella della musica di insieme. Fare musica di insieme vuol dire incoraggiare gli allievi a seguire attività di gruppo, con l’obiettivo di insegnare la musica favorendo la socializzazione che si crea nei gruppi. Non ci sono limiti d’età, e chiunque abbia una passione per la musica è il benvenuto. Per i più piccoli, abbiamo corsi speciali che iniziano con il gioco dei suoni e del ritmo, introducendo gradualmente lo studio degli strumenti. Per i giovani e gli adulti, la scelta è vastissima: dal canto ai fiati, dal pianoforte agli strumenti a corde e agli archi e anche computer music. In 35 anni di storia la scuola di musica Mama’s è rimasta al passo coi tempi. Le due sedi – la storica, in via San Mama 75, e la nuova, in via Santucci 44 – sono dotate di aule spaziose e moderne, ricche di attrezzature all’avanguardia per agevolare lo studio anche on-line, con l’utilizzo di vasto materiale didattico, unitamente all’esperienza professionale pluriennale di docenti direttamente qualificati".

"In questi 35 anni, siamo stati orgogliosi di accompagnare nella passione verso la musica tanti allievi con l’orgoglio di vedere alcuni di loro diventare professionisti dimostrando che la passione per la musica può portare lontano – conferma il direttore della scuola di musica Gabriele Bombardini – . Oltre alle lezioni, offriamo seminari e ascolti guidati, e collaboriamo con scuole e altre realtà, come associazioni che si occupano di disagio per diffondere l’amore per la musica".

Stasera sono invitati tutti gli studenti di questi 35 anni, gli insegnanti, le famiglie, e la cittadinanza, per un evento dove la musica la farà da protagonista.