I 5 Stelle a convegno a Faenza, e arriva Conte

Il Movimento 5 Stelle dell’Emilia-Romagna ha messo in calendario un’assemblea regionale alla quale prenderà parte anche l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, attuale capo politico del movimento. La data cerchiata in rosso è quella del prossimo 3 febbraio, il luogo il PalaCattani di Faenza. Saranno presenti tutti i gruppi territoriali emiliano-romagnoli del Movimento insieme ai loro iscritti. Il dibattito, strutturato attraverso vari panel dedicati, sarà concentrato in particolare sulla struttura organizzativa del movimento, "dalla piattaforma nazionale ai referenti provinciali, passando per i coordinamenti regionali – spiega il senatore Marco Croatti –. Abbiamo scelto Faenza perché qui è attivo da molti anni un gruppo locale pentastellato, e perché è stata la città più colpita dall’alluvione di maggio. Dalla capacità di individuare nuove soluzioni a calacità come quelle dipende molto del futuro del paese".

Per Giuseppe Conte quella a Faenza non sarà una prima assoluta: era in programma una sua visita in città già ai tempi in cui era capo del governo a inizio 2020, che fu però annullata perché proprio in quelle ore il coronavirus aveva fatto il suo ingresso in Italia. L’obiettivo della prossima assemblea è avere una radiografia del funzionamento della ‘macchina pentastellata’. "Analizzeremo i risultati dell’attuale gestione – spiega il referente per la provincia di Ravenna Massimo Bosi, assessore nella giunta faentina –, in modo da capire cosa ha funzionato e cosa invece ha bisogno di aggiustamenti. Lo scopo è migliorare il nuovo sistema". L’Emilia Romagna è fra le prime realtà regionali del Movimento ad avere messo in piedi una struttura piramidale. L’assemblea, in agenda dalle 10.30 alle 16.30, vedrà il Movimento 5 Stelle dell’Emilia Romagna confrontarsi su una serie di panel relativi alla sua attività politica e all’organizzazione sul territorio, entrando nel dettaglio delle figure dei coordinamenti regionali e dei referenti provinciali. Troppo presto per sapere se al congresso saranno all’ordine del giorno anche il tema delle alleanze nella futura legislatura del Parlamento europeo (i pentastellati potrebbero trovare l’accordo con il gruppo europeo dei Verdi), o in vista delle regionali in programma presumibilmente ad inizio 2025. "Attualmente non sono argomenti all’ordine del giorno – precisa il senatore Croatti –. L’assemblea del 3 febbraio sarà rivolta principalmente all’organizzazione interna del Movimento".

Filippo Donati