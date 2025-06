I 50 anni del circolo Pescatori in un documentario

Domani alle 21.30 in piazza Garibaldi il festival della Romagna dedicherà la serata al 50esimo compleanno del circolo Pescatori di Cervia, nato nel 1975. Per l’occasione verrà proiettato ’Sapere di mare’, documentario incentrato sulla storia del circolo diretto dal videomaker Dario Tognocchi. Presenti sul palco il velista Cino Ricci e il direttore del museo della Marineria di Cesenatico Davide Gnola. Verrà inoltre premiato Luca Marcatelli, che per la terza volta quest’anno ha conquistato l’anello dello Sposalizio del mare.