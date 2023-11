I 550 anni di San Lorenzo

La parrocchia di San Lorenzo in Selva compie 550 anni. A parlarne sarà il dottor Norino Cani, nel corso della conferenza dal titolo ‘Da Chiese Catene a San Lorenzo. I 550 anni di una parrocchia e di una comunità (1473-2023)’, organizzata per venerdì a partire dalle 20.30 nel teatro parrocchiale di via dei Bartolotti 9 a San Lorenzo.

Dopo l’introduzione di Giovanni Baldini che descriverà quanto accadde fra il 1460 e il 1962, continuerà il dottor Cani, medico ed esperto di storia locale.

Nel corso dell’incontro si parlerà delle tre chiese che si sono susseguite nel corso degli ultimi cinque secoli e mezzo, a partire dalla prima, terminata e benedetta nel 1473. A questa, due secoli dopo è seguita la seconda, eretta con un netto ‘stile barocco’ ad opera del vicario foraneo don Giovanni Battista Donati, arciprete della parrocchia di San Giacomo a Lugo. Al 1959 risale la terza e ultima chiesa, l’attuale, inaugurata il 2 ottobre 1962. L’ingresso è libero e la conferenza sarà accompagnata da un supporto vivo.

m.s.