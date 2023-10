I 560 cresimati in Vaticano. E il vescovo Mario Toso ha parlato al Papa dell’alluvione

In questi giorni circa 560 cresimati della Diocesi di Faenza-Modigliana sono in pellegrinaggio a Roma per incontrare papa Francesco. Martedì nella basilica di San Pietro i ragazzi sono stati accompagnati sulla tomba dell’apostolo Pietro e poi è stata celebrata la messa presieduta dal vescovo monsignor Mario Toso insieme ai sacerdoti della Diocesi che hanno preso parte all’iniziativa. Ieri mattina inoltre i giovani hanno incontrato papa Francesco nell’udienza generale in piazza San Pietro. Il gruppo della parrocchia di Errano è riuscito a far firmare la propria bandiera dal Papa stesso.

Al termine dell’udizione il vescovo Mario Toso ha avuto un colloquio con papa Francesco. Con il Santo Padre monsignor Toso ha parlato della situazione post alluvione e del terremoto, ricevendo parole di affetto. "Cari giovani – ha detto poi il Papa rivolto ai ragazzi della Diocesi di Faenza-Modigliana – mettete Gesù al centro del cuore, vivete il rapporto con Lui, per poterlo conoscere e testimoniare al mondo".