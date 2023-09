I 58 anni del Rotary tra interventi per il parco e televisioni in ospedale

Il Rotary club di Lugo festeggia 58 anni dalla fondazione e la presidente Simonetta Zalambani introduce gli interventi previsti. Oltre al bibliobus, che a Sant’Agata sul Santerno ha riportato la possibilità di fruire del servizio della biblioteca almeno fino a ottobre, il contributo dei soci del Rotary permetterà di sostenere altri due progetti. "Il primo riguarda la sistemazione del parco delle scuole di Voltana, danneggiato dagli eventi atmosferici dei mesi scorsi – ha sottolineato Zalambani –. I parchi oggi stanno diventando sempre più importanti per la vita delle scuole ed è quindi fondamentale ripristinarli". Un secondo intervento riguarderà la presenza delle tv nei reparti dell’ospedale dove, ad eccezione della chirurgia, mancano. Una prossima iniziativa, invece, andrà a premiare chi, nei giorni complicati dell’alluvione, si è messo in gioco per portare aiuto nelle situazioni più estreme. È il caso del 15° stormo di Cervia che, a maggio, è stato impegnato in ben 330 missioni. Il 28 settembre il club Rotary lughese, capofila dell’iniziativa, porterà a Cervia le rappresentanze di 10 club della Romagna per consegnando al comandante l’onorificenza Paul Harris.

Monia Savioli