I 58 profughi minorenni verso il Villaggio del Fanciullo

La macchina organizzativa per soccorrere per la seconda volta in un mese e mezzo, i migranti a bordo della Ocean Viking si è subito messa in moto. Ieri mattina il prefetto Castrese De Rosa ha convocato tutti gli interessati e ha fatto un sopralluogo al terminal crociere di Porto Corsini, dove sabato arriverà per la seconda volta la nave Ocean Viking con 84 migranti, per la maggior parte minorenni. Al sopralluogo hanno preso parte Prefettura, Regione, Comune, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto Guardia Costiera, Polizia Locale, Usmaf., Croce Rossa, Servizio118, Autorità Portuale, Caritas e società concessionaria del terminal. È stato deciso di confermare il dispositivo già predisposto in occasione dello sbarco dei 113 migranti il 31 dicembre con alcuni correttivi. Il terminal sarà suddiviso in settori: uno per la parte sanitaria, uno per l’attività di ristoro e un altro per i riscontri di polizia e per gli adempimenti dei servizi sociali.

È in corso il confronto sia a livello regionale che nazionale per la ripartizione dei migranti, in particolare dei 58 minori non accompagnati, sia con la Prefettura di Bologna che con il Ministero dell’Interno. È stata chiesta la disponibilità del Villaggio del Fanciullo a ripristinare nuovamente l’ex Villa Nina a Longana, dove la Fondazione aveva accolto per un mese 28 minori stranieri non accompagnati sbarcati dal primo viaggio della Ocean Viking. È stata individuata una nuova équipe per la gestione della struttura, che farà capo al responsabile dell’area minori della Fondazione.

Il sindaco Michele de Pascale ha ribadito che è una follia fare arrivare al nord i migranti via nave per poi farli salire sui pullman per portarli a Foggia. Il fatto è che la disponibilità del terminal crociere si avvia a scadenza. Da aprile partiranno le prime crociere ed è inconciliabile anche sul piano dell’ordine pubblico, la coesistenza degli sbarchi dei migranti con altre attività portuali. L’unico piano B possibile resta la banchina della Fabbrica Vecchia. Un’opzione che, innanzitutto, richiede l’allestimento ex novo di ogni struttura di accoglienza. Cosa impensabile se si ritiene di avvisare con tre giorni di anticipo . Nel tratto di canale dove si affaccia questa banchina possono essere ospitate solo navi di piccole dimensioni, a meno di non voler chiudere l’accessibilità allo scalo.

Sul piano politico da registrare la presa di posizione della Lega attraverso le parole di Lorenzo Zandoli e Luca Cacciatore, rispettivamente referenti provinciale e di sezione della Lega a Ravenna. "La parlamentare piddina Ouidad Bakkali si è lasciata andare a dichiarazioni poco solidali" scrivono in una nota i due leghisti. "A suo dire, il Governo scaricherebbe gli sbarchi sui territori al nord, meglio sarebbe, questo il concetto in sintesi, continuare a concentrare gli arrivi nei porti meridionali e confinare gli immigrati irregolari in località vicine. Lontani dagli occhi, lontani dal cuore. Facile il buonismo di facciata del Pd". lo. tazz.