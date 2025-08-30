I 75 anni dell’Aero club. Festa tra cimeli e show

L’Aero club ‘Francesco Baracca’ di Lugo è pronto a spegnere le sue prime 75 candeline. E lo farà durante una tre giorni organizzata dal 19 al 21 settembre, negli spazi dell’aeroporto di villa San Martino, dedicata soprattutto ai soci che hanno permesso questo lungo cammino.

"Ci sentiamo ancora giovani – ha sottolineato il presidente Oriano Callegati –. Ci piace ancora giocare e stare dietro alla tecnologia, scelta che ci ha portato anni fa a installare, il simulatore di volo che conta pochi altri esemplari a livello europeo e che attira allievi anche da Svizzera e Germania". La struttura, inaugurata nel 1950, ha nel tempo formato centinaia di piloti fra i quali si celano anche nomi di atleti e campioni importanti, come Nelson Piquet e Alessandro Nannini. "Durante le alluvioni che hanno colpito il nostro territorio – ha continuato Callegati – l’aeroclub era la base per i mezzi in volo che garantivano il salvataggio di chi era in pericolo. La nostra è una realtà ben radicata sul territorio che associa questo aspetto alle tante attività che la vedono coinvolta. Il nostro è un ambiente sano, alla portata di tutti, dei ragazzi, degli imprenditori, degli operai".

La grande festa del 75° anniversario coinvolgerà le associazioni sportive e di volontariato dei Comuni di Lugo e Bagnara di Romagna, i Rioni lughesi e lo stand gastronomico delle Sfogline di Massa Lombarda. Ci saranno mostre di cimeli storici, documenti e velivoli del passato, momenti di spettacolo, mercatini artigianali e bancarelle, artisti di strada, esibizioni di aeromodelli, visite alle strutture aeroportuali e alle scuole di volo, oltre ai punti ristoro.

Tutto avrà inizio alle 17.30 di venerdì 19 settembre per finire alle 23.30 di domenica sera. Momenti clou della manifestazione saranno la consegna dei riconoscimenti alle persone che hanno contribuito, per il presente e il passato, alla crescita dell’Aero club di Lugo in programma nella mattinata di sabato 20 in presenza delle autorità e gli spettacoli serali, dal dj set del venerdì sera al concerto, sabato 20, dell’orchestra di fiati ‘Insieme per gli altri’ di Ancona che eseguirà le colonne sonore dei film più noti, all’esibizione live di domenica 21 della band ‘Fuorizona’ di Lugo. Ospite d’eccezione sarà Marco ‘Kira’ Cristoferi che reduce dal successo ottenuto al programma Italia’s Got Talent si esibirà nei pomeriggi di sabato e domenica in un numero di ginnastica artistica. L’ingresso alle iniziative sarà ad offerta libera e l’incasso devoluto in beneficenza all’Associazione Telethon.

Monia Savioli