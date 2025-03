I Baby Berserk al Bronson

Unica data italiana per i Baby Berserk, in concerto stasera al Bronson di Madonna dell’Albero (Ravenna). Per la band nata ad Amsterdam e fondata da Mano Hollestelle, Eva Wijnbergen e Lieselot Elzinga sarà un ritorno a Ravenna dopo l’esibizione esplosiva di un anno fa al Beaches Brew. Conosciuti per la loro fusione tra musica e moda, i Baby Berserk incarnano l’essenza della nightlife contemporanea, mescolando l’energia viscerale del live con il battito pulsante della musica da club. L’ultimo disco ’Slightly hysterical girls with pearls’, è uscito nel 2024. Apertura porte alle 21. Info: 333-2097141