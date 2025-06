I Baby Kiosawa al Jammin’ Festival

Apertura in chiave rock acustico per il “Jammin’ music & food festival” organizzato dal Jammin’ Sport Cafè di Lugo. Domani prenderà via il cartellone musicale del circolo sportivo lughese, e per l’occasione, a partire dalle ore 21, saliranno sul palco i Baby Kiosawa, con il loro ricco repertorio ispirato ai più celebri set acustici della storia del rock. Nell’ambito della stessa serata sarà inoltre possibile cenare con la paella preparata da Giò. I Baby Kiosawa propongono pezzi di artisti del calibro di Pearl Jam, Alice in Chains, Radiohead, Smashing Pumpkins, Afterhours, Verdena.

Il gruppo è composto da: Valerio Bartolini (voce), Maurizio Bolognini (chitarra), Gabriele Sintoni (basso), Daniele Scarazzati (chitarra), Walter Ballardini (batteria).

Il Jammin’ Sport Cafè si trova a Lugo in Via Fulco Ruffo di Calabria, 60.