I Bachi da Pietra al Bronson

’Accetta & Continua’ è il titolo del nuovo lavoro in studio dei Bachi da Pietra, uscito nel novembre scorso. Il gruppo sarà stasera sul palco del Bronson, in via Cella 50, a Madonna dell’Albero (inizio ore 21.30; ingresso 12 euro in prevendita –15 euro alla porta, info 333-2097141). L’ultimo disco della band segna un’altra pietra miliare nel percorso evolutivo che fin dagli esordi caratterizza il gruppo, unico e non catalogabile nel panorama del rock italiano degli ultimi vent’anni.

Una discografia che traccia ormai una saga multiforme ma coerente, dall’estetica precisa e spesso spietata. Aprono la serata i romagnoli The Manifesto, con il nuovo album Season of Miranda. I Bachi da Pietra sono Giovanni Succi (ex Madrigali Magri, a oggi attivo anche con il progetto solista), Bruno Dorella (ex Wolfango, attualmente Ronin, Sigillum S e OvO) e, dal 2021, Marcello Batelli).

'Accetta & continua' è l'ottavo album in studio del gruppo, la cui discografia, partita da Tornare nella Terra del 2005, conta anche un live, due ep e varie collaborazioni (Massimo Volume, Afterhours). Come sempre su musica e testi di Giovanni Succi e arrangiamenti del gruppo.