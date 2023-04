I Balcani in scena Quante storie tra passato e futuro

Posa lo sguardo sui Balcani la sesta edizione di ‘Polis Teatro Festival’, in programma dal 2 al 7 maggio al teatro Rasi e in altri luoghi della città di Ravenna, che avrà un epilogo speciale il 10 e 11 giugno durante il ‘Ravenna Festival’. "Ancora più dell’anno scorso il festival avrà una vocazione europea e internazionale – raccontano i direttori artistici Agata Tomsic e Davide Sacco di ErosAntEros –. Nel complesso, il cartellone propone 26 appuntamenti, con 19 spettacoli e 6 incontri, con focus sui Balcani, un’area geografica molto particolare ed eterogenea che la stessa Unione Europea ha indicato come nodo centrale di oggi sia per i flussi migratori che per la guerra. Un pretesto per ragionare sul presente, chiamando a parlarne gli artisti più rappresentativi con l’obiettivo di fare di Ravenna la porta del dialogo fondamentale tra Oriente e Occidente". Un concetto quest’ultimo ben espresso dal disegno di Gianluca Costantini scelto per il manifesto del festival che rappresenta una bambina con una stella tra le mani. Una stella che in passato e in altri luoghi ha assunto colori diversi ma che Polis desidera gialla come auspicio di pace.

Spettacolo simbolo di quest’anno sarà ‘Dannato sia il traditore della patria sua’ del regista bosniaco-croato Oliver Frljic, sulla disgregazione dell’ex Jugoslavia, che a 13 anni dal debutto continua ad attraversare i più grandi palcoscenici del mondo. Un piccolo capolavoro che mostra, in particolare, come le persone reagiscono alla paura. L’appuntamento è per il 6 maggio, al Rasi. Da non perdere poi, il 5 e 6 maggio alle Artificerie Almagià, il lavoro in prima nazionale del drammaturgo kosovaro Jeton Neziraj, ‘Vergine giurata’, che affronta la tradizione albanese delle donne, senza genitori e non sposate, che decidono di vivere come uomini e che sono riconosciute come tali dalla società, per non rischiare di perdere la propria casa e le proprietà.

C’è attesa per il ritorno di Roberta Biagiarelli con ‘A come Srebrenica’, un lavoro per ricordare la strage, il 3 maggio al Rasi e con replica per i ragazzi delle superiori il 4. Durante il festival sarà anche possibile assistere agli ultimi due significativi lavori di ErosAntEros: ‘Libia’ tratto dall’omonima graphic novel di Francesca Mannocchi e Gianluca Costantini, e ‘Gaia’, il nuovo spettacolo partecipativo e site-specific sull’emergenza climatica che, coprodotto dal Ravenna Festival, debutterà il 10 e 11 giugno all’Alighieri. Al Socjale di Piangipane, il 7 maggio, Klaus Martini presenterà ‘PPP ti presento l’Albania’. In cartellone anche gli spettacoli della selezione ‘Visionari’, scelti dal pubblico, e sei incontri per parlare di teatro contemporaneo dei Balcani, di conflitti e migrazioni.

Roberta Bezzi