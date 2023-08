I bambini di Auxilia come baby Baywatch

Una giornata da piccoli baywatch. È questo il progetto organizzato, per il secondo anno, dalla Cooperativa bagnini Cervia a favore dei 35 bambini seguiti da Auxilia onlus, che svolge a Cervia attività di volontariato con bambini e adolescenti svantaggiati. Domani i bimbi saranno in spiaggia per diplomarsi ‘baby Baywatch’ con il Salvataggio della Coop bagnini Cervia. I piccoli marinai, impegnati in una giornata all’insegna della didattica e del divertimento, avranno come ‘professori’ i marinai. Dalle 9, all’altezza del Bagno Samuele di Milano Marittima, i ragazzi si potranno cimentare con le lezioni sulle caratteristiche del mare, approfondendo argomenti quali: come comportarsi in spiaggia e in acqua, i danni del sole sulla pelle, le regole del bagno in mare, la giusta alimentazione fino ai significati delle bandiere e alle caratteristiche della fauna marina. Inoltre saranno informati sulla sicurezza, cioè sull’attività del Salvataggio, insieme ai marinai per poi, infine, mettersi alla prova in mare e imparare la voga, a bordo dei ‘baby mosconi’ e cioè a misura di bambino. "Siamo molto fieri di poter portare avanti anche quest’anno il progetto realizzato con l’associazione Auxilia – afferma Fabio Ceccaroni, presidente della Coop bagnini Cervia –. L’intento è quello di informare e formare i bimbi sulla sicurezza in mare, ma anche di far passare loro una bella giornata all’insegna del divertimento".

i.b.