La rassegna di iniziative in occasione dell’80° anniversario della Liberazione si chiude con lo spettacolo ’I bambini raccontano la Resistenza’, realizzato dagli alunni della scuola primaria ’Lama’ di Russi, nell’ambito di un laboratorio teatrale e musicale dedicato agli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Appuntamento giovedì alle 14.30 a Palazzo San Giacomo di Russi.

Lo spettacolo è l’esito finale del percorso laboratoriale che ha visto coinvolti circa 100 bambini, guidati da esperti. L’obiettivo era sviluppare nei partecipanti l’empatia nei confronti di bambini coetanei, vissuti all’epoca della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza. Come vivevano tutti i giorni? Andavano a scuola? Avevano da mangiare in abbondanza come noi? quali valori respiravano? cosa è la pace e cosa vuol dire essere partigiani e staffette e doversi nascondere per proteggere le persone care?

Tali temi sono stati affrontati tramite giochi ed esercizi teatrali. In parallelo, attraverso la musica, si è ripercorsa la storia della Resistenza e della Seconda Guerra mondiale, con mappe geografiche e altro materiale. Infine, a partire dagli spunti proposti dai bambini, è stata scritta scritta una canzone da portare in scena durante lo spettacolo.