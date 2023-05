I bambini scoprono la stagionalità dei prodotti

Sabato dalle 10 si ritroveranno allo Chalet dei Giardini Pubblici di Ravenna le 15 classi, per un totale di 355 bambini, che hanno partecipato all’iniziativa, promossa da Slow Food Ravenna Aps. Il progetto dell’orto offre ai bambini l’opportunità di conoscere da vicino la biodiversità, scoprire la stagionalità e il ciclo di vita degli alimenti. "L’Orto diventa in questo modo un vero e proprio facilitatore di comunicazione. E’ un progetto di educazione alimentare ed ambientale che coinvolge tutta la scuola e le famiglie": raccontano le insegnanti Rosa Angela e Eleonora Riposati, con la dirigente Maria Guiati. L’orto, grande 150 metri quadrati più una piccola serra, diventa un’aula all’aperto dove si sviluppano valori come il senso di responsabilità e dell’attesa. Saranno presenti alla festa, in occasione della giornata mondiale delle api due apicoltori, Cesare Brusi e Rocco; previsti laboratori didattici e assaggi di miele. Al termine della festa, la cucina dello Chalet preparerà ’il piatto del nostro orto’ con le verdure raccolte dai bambini. Prenotazioni: 3297757616