I bei tempi dell’Audax calcio alla Fira di Sett Dulur

La Fira di Sett Dulur quest’anno è stata anche l‘occasione per una rimpatriata di quanti a fine anni Settanta e inizio Ottanta hanno giocato a calcio nell’Audax, squadra nata dalla passione di Guido Gagét Donati e di don Silvano Montevecchi, poi vescovo di Ascoli Piceno, all’epoca parroco di Sant’Apollinare a Russi. Nata a scopo ricreativo l’Audax è poi cresciuta fino ad avere cinque formazioni giovanili iscritte ai campionati della federazione Italiana Gioco Calcio. Venerdì sera sotto il tendone dell’oratorio don Bosco si sono ritrovati in 60 (foto Zampaglione) a mangiare cappelletti e ricordando le loro prodezze calcistiche, con loro alcuni dei loro allenatori Miller Marescotti, Franco Tura, Barachì Benedetti e Gheo Francesconi. Quest’ultimo a cavallo degli anni ‘60 e ‘70 giocò nei campionati di serie A e B. La Fira chiude l’estate e saluta visitatori e russiani con due grandi spettacoli pirotecnici in piazza Farini (alle 23 di oggi).

Prima dei fuochi musica con l’orchestra Mirko Casadei alle 21, domani poi alla stessa ora i Moka Club. Domani pomeriggio, dalle 16 alle 19, l’appuntamento per giovani studenti e per chi cerca lavoro è con “Job in Fira“, occasione di incontro con le aziende del territorio. le realtà produttive russiane Almatek, Artigiana legno, Dmo, Frega, Frigomeccanica, Italmeccanica Zaccaroni, Kvenerlansd group, Mancini Tende, Meccanica Mazzotti, Officina Graziani e Urbitek presentano attività, prospettive e i profili professionali di cui necessitano.