I Bersaglieri supportano i bambini in pediatria con visita e donazione

Una graditissima sorpresa per i bimbi ricoverati in Pediatria a Ravenna. Nei giorni scorsi, infatti, quattro rappresentanti dell’Associazione Nazionale Bersaglieri (nella foto), in divisa con i loro cappelli piumati, hanno fatto visita a tutti i piccoli ricoverati consegnando in ricordo un cappello in miniatura. I bersaglieri hanno fatto anche una donazione in denaro all’ssociazione A.G.E.B.O che utilizzerà per i progetti realizzati nel reparto per alleviare, con musica, giochi e colori, il periodo del ricovero. La visita dei Bersaglieri, alla presenza del professor Federico Marchetti, primario dell’Unità Pediatrica, è stata molto gradita da tutto il personale.

I Bersaglieri hanno salutato invitando tutti all’esibizione della Fanfara con il Concerto di Natale che si terrà domenica alle 17.30 a Palazzo Rasponi.