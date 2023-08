I big alla Festa dell’Unità Da Schlein a Bersani Esponenti del governo e Figliuolo in forse

Salario minimo, fondi post-alluvione, sanità, guerra in Ucraina. Questi alcuni dei temi che verranno toccati nel corso della Festa nazionale dell’Unità, che si svolgerà nell’area del Pala De Andrè di Ravenna dal 30 agosto all’11 settembre. La ribalta nazionale farà in modo che in città arrivino tanti big, sia del Pd che delle altre forze di opposizione. Per quanto riguarda gli esponenti governativi, le trattative sono in corso. Se ne saprà di più tra qualche giorno. "La Festa nazionale dell’Unità – commenta il segretario provinciale del Partito democratico, Alessandro Barattoni –, è per noi un momento di ripartenza, ma serve anche per ribadire la necessità di un’alternanza verso quanto non ha fatto il Governo in questi mesi". Nel corso della Festa dell’Unità, così come degli analoghi appuntamenti che si svolgeranno nel resto del territorio, a cominciare da Cervia, verranno raccolte firme per la petizione nazionale nata per sensibilizzare la popolazione, ma anche la maggioranza, sulla necessità del salario minimo. Tra i punti contenuti nel documento c’è la necessità di firmare ’una soglia di 9 euro lordi all’ora come minimo tabellare, sotto la quale nemmeno la contrattazione collettiva può scendere. Altrimenti non è lavoro ma sfruttamento’. Una seconda raccolta firme riguarderà la proposta di legge, partita proprio dalla Regione (nello specifico dall’assessore al ramo, Raffaele Donini), in difesa della sanità pubblica e universalistica.

Arriviamo ai nomi degli esponenti politici che interverranno a Ravenna (l’organizzazione sta definendo date e orari). A chiudere il ciclo dei dibattiti politici sarà il 10 settembre la segretaria del Partito democratico Elly Schlein. A Ravenna ci saranno poi il leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del consiglio, Giuseppe Conte, l’ex ministro Carlo Calenda, senatore e leader di Azione, le ex ministre Maria Elena Boschi ed Elena Bonetti, oltre probabilmente ad esponenti di +Europa e Sinistra Italiana. Tornando ai dem, farà tappa a Ravenna il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’ex ministro per il Sud Giuseppe Provenzano. Dopo l’esperienza con Articolo Uno, è rientrato nel Pd - e sarà sul palco dei dibattiti - Pierluigi Bersani, amatissimo da queste parti. Per dare l’idea di un partito che guarda al di là del suo perimetro, sono stati organizzati appuntamenti "per ricordare don Giovanni Minzoni", a un secolo dalla morte", e su don Milani.

Non mancherenno, inevitabilmente, "iniziative specifiche sull’alluvione", oggetto di scontro politico in questi giorni tra la premier Giorgia Meloni e il presidente della Regione Bonaccini, che è anche subcommissario all’emergenza (da stabiliare se alla Festa parteciperà il commissario Figliuolo). Anche alla luce dei danni devastanti causati dal maltempo nel Ravennate la città è stata scelta come sede della Festa nazionale dell’Unità. Nel corso dell’appuntamento saranno circa mille i volontari all’opera. La loro presenza e impegno sono fondamentali per consentire lo svolgimento della manifestazione. Già nel 2018 e nel 2019 Ravenna aveva ospitato la Festa nazionale dem, "registrando ottimi risultati in termini di indotto e di promozione del territorio. Tanti segretari romagnoli ed emiliani mi stanno scrivendo in questi giorni perché vogliono organizzare con gli iscritti una giornata in città". Non mancheranno infine concerti, stand gastronomici, tombola e pesca.

Luca Bertaccini