I biglietti per l’OraSì: "In vendita dal 23 agosto"

L’OraSi riparte con un "progetto nuovo e ambizioso, non solo sportivo ma anche sociale", come sostiene il direttore generale del club Lorenzo Nicoletti alla presentazione della campagna abbonamenti 2025/26 tenutasi ieri mattina al PalaCosta. Il tema centrale è il coinvolgimento di tutto il territorio, per avvicinare gli atleti più giovani a seguire la squadra e proponendo offerte vantaggiose alle famiglie. "Quest’anno tutti gli atleti dei settori giovanili di pallacanestro del territorio potranno sottoscrivere gratuitamente l’abbonamento", annuncia l’event manager della società Lorenzo Brigadeci. "Anno scorso questa opportunità era riservata solo ai ragazzi della Junior Basket ma ora si estende a tutto il territorio ravennate. Inoltre, ci saranno ulteriori sconti per i genitori degli atleti".

La campagna partirà sabato 23 agosto, con due settimane di prelazione. I tagliandi potranno essere acquistati nella sede di via della Lirica e sarà necessario fornire nome, cognome e luogo di residenza, sia per abbonamenti sia per biglietti singoli. "Il nuovo protocollo prevede regole rigide sulla sicurezza – aggiunge Nicoletti –. Sia per le trasferte che per le gare casalinghe dobbiamo fornire nomi e cognomi dei tifosi presenti. Per questo motivo, nel giorno della partita casalinga, le vendite dei biglietti non saranno disponibili oltre le 10 di mattina, mentre per le trasferte il limite saranno le 19 del giorno precedente del match. Inoltre, sempre per questione di ordine pubblico, potrebbero imporci di chiudere la tribuna piccola per alcune partite, come già successo, e trasferire gli abbonati nella tribuna grande".

Dopo le due settimane di prelazione, inizierà la vendita libera : "La campagna sarà aperta fino a metà novembre, visto che ad ottobre avremo molte sfide fuori casa – aggiunge Brigadeci –. Inoltre, dalla prima settimana di settembre aggiungeremo la possibilità di contattarci su WhatsApp per fissare il giorno per acquistare l’abbonamento in sede. Lo facciamo per venire incontro a chi, per vari motivi, può far fatica a venire negli orari classici". L’abbonamento intero costa 180 euro, il ridotto (Under 18 è universitari) 50 euro, per gli over 65 e genitori dell’atleta di basket 130 euro, per i genitori atleta Junior Basket Ravenna 120 euro.

Infine, una nota tecnica, con il rinnovo del contratto del preparatore fisico Filippo Valentini, che anche nella stagione 2025 /26 sarà all’interno dello staff giallorosso : "Orgoglioso di proseguire questa avventura con il Basket Ravenna. Come sempre darò il massimo".

Jacopo Ceroni