I bimbi torneranno all’asilo nido di Solarolo

Un tempo preciso per la ristrutturazione dell’asilo nido Lo Scarabocchio di Solarolo non c’è ancora, ma il recente via libera alla procedura di affidamento dei lavori che interesseranno la struttura alluvionata nel maggio 2023, riassume compiutamente quanto dichiarato qualche tempo fa dalla precedente amministrazione comunale: l’obiettivo è rendere nuovamente fruibili quegli spazi entro settembre 2025. In prima ipotesi si era parlato di inizio lavori entro l’estate di quest’anno, ma le procedure erano andate per le lunghe. Tuttavia in settembre è arrivata l’approvazione del progetto esecutivo, e nei giorni scorsi si è giunti alla delibera dirigenziale che porterà all’affidamento dei lavori, cioè all’individuazione delle ditte che eseguiranno materialmente l’intervento. I lavori saranno affidati, come prescritto dalla normativa, tramite procedura negoziata senza bando, per un costo complessivo di 770mila euro. Una cifra importante che era stata resa disponibile grazie alle raccolte fondi del Corriere della Sera e del Tg La7, oltre alla raccolta promossa dalla Fondazione della Comunità Bresciana, dall’Associazione Comuni Bresciani e dal Giornale di Brescia. Le donazioni dei privati consentiranno non solo di ripristinare la struttura gravemente alluvionata ma anche di migliorarla sul piano dei consumi energetici. Il progetto di recupero era stato infatti presentato a marzo di quest’anno, e prevedeva l’isolamento termico dell’intero edificio, l’installazione di pannelli fotovoltaici, l’utilizzo di illuminazione a led, un nuovo impianto di riscaldamento, raffreddamento e di produzione dell’acqua calda sanitaria a pompa di calore, e l’impianto di riscaldamento a pavimento. Il tutto con l’obiettivo di rendere alla comunità un asilo nido moderno, di classe A4, rientrante nei parametri della normativa per essere considerato un edificio ‘nZeb – Nearly Zero Energy Building’, ovvero ad ‘energia quasi zero’. Esistente dagli anni ’70, l’edificio fu oggetto di vari interventi di manutenzione, tra i quali il consolidamento sismico. L’alluvione del 2023 aveva però seriamente danneggiato gli impianti elettrici, tecnologici, idrico-sanitari e di riscaldamento, comprese le pavimentazioni, le pareti e altre aree esterne. Proprio a causa di tali danni si è reso necessario progettare l’intervento di rifacimento e riqualificazione tenendo in considerazione anche le prospettive future, legate in particolare al miglioramento delle prestazioni energetiche e di confort generale. Vale la pena ricordare che si tratta di un asilo nido comunale, gestito dalla cooperativa Zerocento, che prima dell’alluvione si componeva di 3 sezioni per complessivi 40 posti.

Fino allo scorso anno scolastico i bambini erano stati ospitati all’interno della materna statale e all’interno della scuola materna paritaria in due distinte sezioni. Da settembre invece, tutti i bambini sono stati accolti all’interno delle scuole medie, in uno spazio di 300 metri quadri appositamente allestito nei mesi scorsi. Una soluzione comunque temporanea che resterà in essere fino al completamento dei lavori di ripristino e di miglioramento della sede alluvionata.

Damiano Ventura