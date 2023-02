I brani di Battiato cantati da Alice Concerto estivo in piazza Garibaldi

Il loro è stato un binomio umano e artistico di quelli da ricordare. Alice e Franco Battiato si conobbero negli anni ’70, grazie al loro comune manager, Angelo Carrara. Chi meglio dunque dell’artista originaria di Forlì può interpretare, in tutte le loro sfaccettature, le canzoni geniali del maestro siciliano, morto nel 2021?

L’occasione per ascoltare la voce di Alice arriverà il 23 luglio, con un concerto in piazza Garibaldi, a Cervia. Il tour è stato chiamato ’Eri con me’ e, come detto, verterà sulle interpretazioni di Battiato da parte dell’artista romagnola, che si esibirà in concerto con Carlo Guaitoli al piano e con l’orchestra dei Filarmonici.

Nella carriera di Alice è stato fondamentale il duraturo sodalizio artistico con Battiato, autore di molti suoi successi e con cui ha duettato nelle hit Chan-son egocentrique (1982) e I treni di Tozeur, che le hanno dato anche notorietà internazionale. Da oggi è è possibile acquistare i biglietti sul circuito Ticketone; per altre informazioni contattare gli organizzatori di Pulp Concerti al numero 3290058054