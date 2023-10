I buoni ordinari provinciali per liberalizzare l’A14 bis

Nell’agosto del 1998, la Provincia (presidente era Gabriele Albonetti, vice presidente Francesco Giangrandi, al centro della foto, a destra l’ingegnere capo Sangiorgi) diede notizia del superamento dell’ultimo ostacolo per la liberalizzazione dell’A 14 bis da Cotignola a Ravenna, ovvero il finanziamento per la parte di competenza di sette miliardi di lire, attraverso i Bop, Buoni ordinari provinciali. L’opera, strategica per lo sviluppo provinciale, venne a costare una trentina di miliardi finanziati da Anas, Provincia e cinque comuni interessati. L’autostrada fu liberalizzata nel 2005.

A cura di Carlo Raggi