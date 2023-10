I burattini di Massimiliano Ventura

Al Centro di lettura ‘La Ramona’ di San Pietro in Trento oggi alle 16.30 appuntamento con I Burattini di Massimiliano Venturi che porterà in scena ‘Il Mazapégul innamorato’. Fagiolino, Sganapino e gli altri eroi della tradizione si troveranno alle prese con il personaggio misterioso che anima le leggende popolari romagnole: il Mazapegul. Un lavoro dinamico e coinvolgente, pensato per il pubblico di tutte le età.

Venturi sarà poi domani, alle 16.30, in piazza Italia a Savarmna con ‘Sganapino medico per forza’