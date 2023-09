I burattini di Venturi a Coccolia e S.Pietro in Vincoli

Doppio appuntamento ravvicinato per la programmazione di ‘Burattini alla Riscossa’: al circolo Endas di Coccolia, in via Ravegnana 851, alle 16.30 di oggi Massimiliano Venturi presenta ‘spettacolo Sganapino medico per forzaì. Domani lo stesso Venturi sarà ospite alle 17 della tradizionale Festa dell’Uva di San Pietro in Vincoli, con ’Sganapino apprendista contadino’ Spettacoli di a ingresso gratuito e adatti a tutti a partire dai 3 anni di età.