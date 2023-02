I cambiamenti climatici e le conseguenze sul paesaggio

"Le conseguenze del cambiamento climatico sul paesaggio" è il tema di cui si discute domani pomeriggio nella biblioteca comunale di Russi, in via Vecchia Godo.

"Negli ultimi 50 anni gli esseri umani hanno trasformato gli ecosistemi marini e terrestri più rapidamente e intensamente che in qualsiasi periodo di tempo paragonabile nella storia umana. Quali proposte e prospettive si possono immaginare per l’uomo in questo scenario di grandi rivoluzioni?".

Da questa importante riflessione partirà l’intervento di Vittoria Mencarini che si occupa e promuove progetti di gestione che tutelino il territorio, rispettando i tempi di rigenerazione della natura.

Con la sua tesi di dottorato "Moving Horizons" , infatti ha indagato il rapporto fra l’evoluzione del paesaggio e la salute del suolo. L’incontro vuole essere un’occasione di riflessione e dibattito con i cittadini interessati. E segna il debutto pubblico del collettivo di millennials russiani "Pesate in brodo". L’appuntamento è in programma domani, alle ore 15.30, nella biblioteca comunale, via Vecchia Godo, a Russi.