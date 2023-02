I campionati sbandieratori non saranno a Faenza

La Fisb ha assegnato a Montagnana (Padova) i campionati Italiani sbandieratori e musici di serie A1 2023, 41esima edizione. Delusione a Faenza che aveva presentato la sua condidatura. La notizia era nell’aria ma la certezza si è avuta l’altra sera da un comunicato della Fisb sul suo sito. "Assegnazioni Manifestazioni Federali Nazionali 2023: Tenzone Aurea 2023 assegnata a Musici e Sbandieratori della Città Murata di Montagnana per le date 8, 9, 10 settembre 2023 che ha ottenuto punti 85,00; la candidatura presentata dagli Alfieri Bandieranti e Musici del Niballo, Palio di Faenza, assenza dei requisiti di ammissibilità. I Giochi Giovanili 2023 sono stati assegnati ai Sestieri di Ascoli Piceno nelle date 23 24 25 giugno 2023, mentre le gare nazionali Under 18, Premio Vittorio si disputeranno il 2 aprile 2023 a Ferrara. La Fisb, attraverso il Consiglio Direttivo, inoltre, vista l’assenza di candidature per la Tenzone Argentea, (A2) e la Tenzone Bronzea (A3), ha deliberato di richiedere ai Gruppi Soci una manifestazione di interesse per l’organizzazione di tali tenzoni che dovrà essere inviata entro e non oltre sabato 18 febbraio 2023". A Montagnana, torneranno a disputarsi i tricolori assoluti della bandiera dopo 22 anni, allora si svolsero in due città, Padova e appunto Montagnana e i rappresentanti di faentini si fecero molto onore, vincendo il singolo con Maurizio Reali del Borgo Durbecco che fece suo anche lo scudetto della coppia con ValliniMantellini. Faenza aveva presentato nei termini previsti alla Federazione Italiana Sbandieratori che, ha sede a Cava dei Tirreni (Sa), la sua candidatura, e sarebbe stata la sesta volta se fosse riuscita ad ottenerla. Tale candidatura aveva trovato anche l’appoggio nell’approvazione lo scorso 23 gennaio da parte della Giunta, di una delibera che assegnerà un contributo di 30.000 a titolo di contributo a parziale copertura delle spese sostenute per tale manifestazione, in caso di accoglimento da parte delle Fisb. Difficile dire il motivo del diniego della proposta arrivata da Faenza. Probabilmente, potrebbe essere legata al tesseramento del ’Gruppo sbandieratori e musici Palio del Niballo’, e per questo, nei prossimi giorni è già stata indetta una riunione di tutti e 5 i capi rioni per capire quale sia il problema, e dialogando con la Fisb, risolverlo.

Sono diversi i componenti faentini che all’interno della Fisb ricoprono importanti ruoli, Christian Bandini, (del Rione Nero) è uno dei C.t. della nazionale; Fausto Brugnoni, (del Gruppo Municipale) collaboratore della Commissione storia; Giordano Grilli, (ex del Rione Rosso) referente del Gruppo Giudici Gare; Lorenzo Rava (del Borgo Durbecco) e Alessandro Montuschi (del Rione Nero). Faenza oltre a detenere lo scudetto della Combinata a Querceta a settembre ha vinto il singolo, con Raffaele Rampino (Rosso), la coppia con Francesco Santandrea e Enrico Emiliani (Nero), la piccola squadra del Giallo.

Gabriele Garavini