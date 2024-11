I candidati dei Cinque Stelle: "Basta al consumo di suolo"

Mattinata elettorale ieri per i quattro candidati ravennati del Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni regionali. Gli assessori faentino e ravennate Massimo Bosi e Igor Gallonetto, insieme alle altre due candidate Antonella Ravagli e Anastasia Ruggeri, rispettivamente insegnante e gastronoma, sono stati raggiunti dal senatore riminese Marco Croatti, noto per essere uno dei parlamentari con il record di presenze in aula, arrivato a dare manforte ai colleghi pentastellati. Il Movimento 5 Stelle non si lancia in previsioni circa la percentuale di voti che potrà incassare: "Siamo ottimisti ma anche preoccupati per l’eventuale astensionismo – osservano Gallonetto e Bosi –. Il dato ligure è preoccupante, in particolare dinanzi a una tornata elettorale dai toni così accesi". Il timore è che la campagna elettorale emiliano-romagnolo, finora dal profilo piuttosto basso, finisca col bloccare l’affluenza sotto il 50%. Il Movimento 5 Stelle è ad ogni modo accreditato di percentuali tali da consentirgli di entrare in consiglio regionale, e dunque, per esteso, nella prossima giunta. Il delicato assessorato all’Ambiente molto probabilmente sarà riservato proprio a uno fra il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, formazione anch’essa in lizza per l’elezione di almeno un consigliere regionale.

"L’ambiente è un tema su cui il Movimento 5 Stelle non si è mai nascosto – commentano Gallonetto e Bosi –. I nostri punti fermi sono chiari: il consumo di suolo deve avere uno stop vero, per il quale occorre una legge regionale nuova, o una modifica di quella attuale. E altrettanto importante è mettere in cantiere lo stop alle estrazioni al largo della costa: la subsidenza nel ravennate ha raggiunto livelli oltre i quali non possiamo più spingerci, i rischi per le zone costiere sono troppo grandi". Gallonetto respinge le accuse di chi vede i 5 Stelle come una minaccia alle prospettive di sviluppo per alcuni settori: "Chi lo pensa venga con me in Darsena o nelle varie zone industriali dove sussistono capannoni in abbandono. Chiunque voglia investire per portare un nuovo sito produttivo in uno di quei siti è il benvenuto. I nostri avversari sono la CO2 e il cemento, non le imprese". Gli fa eco Bosi: "Consumo di suolo, trasporti su ferro e sanità saranno i tre argomenti su cui più faremo sentire la nostra voce".

Filippo Donati