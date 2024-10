I candidati della lista Futura. Cambiamento climatico e sanità: "Ridisegniamo la regione"

La parola chiave è ’futuro’. Un riferimento al nome della lista ’Futura’, a sostegno del candidato di centrosinistra per la presidenza della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, che tiene insieme quattro anime: Pri, Azione, +Europa e Psi. Ieri sono stati presentati i quattro candidati: Eugenio Fusignani per il Pri, Chiara Francesconi per Azione, Andrea Pasi per +Europa e infine Federica Gullotta per il Psi, assente perché al lavoro.

Partiamo da Fusignani, vicesindaco dal 2016, segretario regionale Pri e in passato assessore provinciale e comunale. "Vogliamo ridisegnare e ricostruire la nuova Emilia-Romagna dopo le esperienze difficili dell’alluvione, partendo da un presupposto: questi eventi saranno sempre più frequenti" ha detto. Ha citato poi altri due temi: la sanità ("deve essere sempre più pubblica") e il porto di Ravenna ("un volano di sviluppo importante"). "Eugenio è la persona giusta per un progetto lungimirante" ha detto Laura Beltrami, segretaria provinciale Pri.

Chiara Francesconi è la candidata di Azione. Docente universitaria di Sociologia e Politiche sociali all’Università di Macerata, è consigliera comunale. Ha fatto parte del Pri, da cui poi è uscita nel 2022. "Mi occupo di turismo, politiche sociali e cultura – ha detto –. Questi temi vanno rivisitati e rigenerati alla luce dell’attuale situazione del territorio, e in particolare a Ravenna in chiave ambientale". Il segretario provinciale di Azione Filippo Govoni ha lodato il lavoro di de Pascale da sindaco su pandemia, alluvione e rigassificatore.

Andrea Pasi è il candidato di +Europa. Il suo è un ritorno alla politica dopo anni di assenza: aveva infatti fatto parte del Pd e sostenuto il sindaco Matteucci nel primo mandato, nell’assessorato all’Ambiente. "Dobbiamo riorganizzare la nostra società in previsione del cambiamento climatico – ha detto –. L’altra questione è la sanità: ci sono sempre più anziani e diventerà un problema economico e sociale". "Col cambiamento climatico cambieranno turismo, agricoltura, servizi: tutto" ha aggiunto Nevio Salimbeni, portavoce di +Europa Ravenna.

Infine la candidata del Psi è Federica Gullotta, assente perché al lavoro. Il segretario provinciale Pierdomenico Lonzi ha spiegato che ha 33 anni, è laureata in Sociologia e lavora come cassiera in un supermercato. "Si è iscritta al partito molto giovane e crediamo in lei: il futuro deve essere dei giovani".

