I candidati di Fratelli d’Italia: "Avremo almeno un consigliere. De Pascale non è credibile"

"Non me ne vogliano gli alleati, ma l’unico voto utile per eleggere un consigliere è quello per Fratelli d’Italia". Senatrice, gliene vorranno. La possibilità che gli alleati (Lega e Forza Italia) gradiscano le parole della senatrice Marta Farolfi è pari a zero, come ben sa l’esponente del partito di Giorgia Meloni. D’altra parte siamo in campagna elettorale e ognuno, pur all’interno di un’allenza, fa la sua corsa (il centrodestra sostiene la candidata alla presidenza Elena Ugolini). "La lista è competitiva. Abbiamo la ragionevole certezza di poter esprimere un consigliere regionale", continua. In pole position per l’elezione, in qualità di capolista, c’è Alberto Ferrero, coordinatore provinciale del partito; gli altri candidati sono Stefano Bertozzi, capogruppo in consiglio comunale a Faenza, Annalisa Pittalis, parigrado a Cervia e Desy Maja, 21enne studentessa universitaria, che sogna di fare il magistrato. Il convitato di pietra è Michele de Pascale, candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra e sindaco di Ravenna. L’esponente Pd è stato definito da Farolfi "un personaggio molto performante".

Traduciamo noi: politicamente scaltro. Perché quando si è accorto che qualcosa nella macchina regionale non ha sempre funzionato al meglio, "ha iniziato a prendere le distanze dai Cau, dalla legge sul consumo di suolo e in ultimo dai Servizi tecnici regionali contro il dissesto idrogeologico. Dov’è stato finora? Quanto può essere credibile?". Pittalis: "De Pascale ora dice che è stato fatto poco sui collegamenti ferroviari a favore di Ravenna e Cervia. Ma dov’era? Faceva il salumiere a Napoli?". Citazioni di romanzi e film per Ferrero, quando parla di quanto l’amministrazione de Pascale non avrebbe fatto per il porto le infrastrutture. "Si accorge ora che sono obsolete? Mi sembra Alice nel paese delle meraviglie o Il favoloso mondo di Amélie. Adesso critica la struttura tecnica della Regione, dicendo che non è adeguata: sembra debba lavarsi la coscienza, lo trovo vergognoso. Dov’eri de Pascale quando c’era l’alluvione? E la Priolo? C’era un milione e mezzo di euro per rafforzare l’argine del Lamone: un milione, chissà perché, è stato dirottato dalla Regione a Parma. Perché?". Bertozzi: "Le nostre ambizioni sono forti: FdI potrebbe anche prendere più di un consigliere".

l.b.