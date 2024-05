I candidati di ’Siamo Brisighella’ a sostegno di Loris Naldoni: "Un programma con idee concrete"

Si è andata a comporre la lista dei candidati consiglieri di ’Siamo Brisighella’, la lista civica di centrosinistra che candida a sindaco Loris Naldoni. Dodici personalità – equamente suddivise fra uomini e donne – fra cui spiccano alcuni nomi che per la loro storia lavorativa e associativa risaltano in maniera particolare: in primis quelli del 73enne agronomo Franco Spada – presidente onorario del consorzio olio Dop Brisighella – e di Eolo Piancastelli, storico dirigente della Cgil, oggi pensionato, ma anche quello di Cesare Psotti, 66enne presidente della Associazione di promozione sociale di San Martino in Gattara.

In lizza anche una candidata nata nel nuovo millennio: Francesca Bosi, 22enne, studentessa di Medicina e Chirurgia, è la più giovane di Siamo Brisighella a tentare la corsa al consiglio comunale. Candidati pure la 49enne responsabile amministrativa Romina Botti, la 57enne imprenditrice Anna Pia Casale, il 65enne imprenditore edile Giuseppe Giraldi, la 48enne insegnante di primaria Romina Gurini, la 45enne funzionaria pubblica Alessia Mercatali, il 41enne operaio Fabio Pasini, la 42enne Samanta Sangiorgi, il 32enne imprenditore metalmeccanico Jacopo Tronconi.

"Sei donne e sei uomini che rappresentano tutte le frazioni, molti alla prima esperienza politica, quasi tutti provenienti dal mondo dell’associazionismo – scrive Siamo Brisighella –. Il nostro è un programma in sedici pagine poco ideologico, ma con molte idee concrete, che cerca di progettare la Brisighella del futuro". Naldoni nel corso della presentazione pubblica dei candidati ha passato in rassegna alcuni punti del programma, come "la riqualificazione del percorso che dalla via degli Asini porta ai Tre Colli, il completamento della ristrutturazione dell’ex-convento dell’Osservanza come nuovo centro giovanile, la realizzazione di un percorso protetto che colleghi Brisighella al centro sportivo, e la ricerca di una soluzione per la realizzazione di una nuova piscina comunale". Denso il programma degli incontri: da martedì 14 maggio il candidato sindaco e i candidati consiglieri del territorio inizieranno una serie di undici incontri con i cittadini in agenda sempre alle 20.30: il primo è in programma nell’ex-scuola di Montefortino per arrivare a quello di Fognano di lunedì 3 giugno; giovedì 6 giugno Siamo Brisighella terrà la manifestazione di chiusura della campagna elettorale nell’ex-convento dell’Osservanza.

f.d.